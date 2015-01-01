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निधन:निर्मली में प्रतिनियुक्त चुनाव कर्मी का निधन

राघोपुरएक घंटा पहले
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  • वीरपुर के थे सिंचाई विभाग में कार्यरत आदेशपाल

विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान से पूर्व शुक्रवार की देर रात निर्मली विधानसभा क्षेत्र के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत कन्या मध्य विद्यालय रामपुर में मतदान केंद्र संख्या 246क पर प्रतिनियुक्त किए गए मतदान कर्मी सदानंद राय का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उनका निधन हृदय गति रुकने से हुआ। उक्त बूथ पर उन्होंने तृतीय मतदान कर्मी के रूप में अपना योगदान दिया था। निर्मली विधानसभा के सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह राघोपुर आरडीओ सुभाष कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी शनिवार की सुबह मिली। तब तक उनके परिजन शव को लेकर वीरपुर स्थित घर चले गए थे। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा प्राप्त निर्देश पर परिजनों से बात कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चल पाएगा। 2021 में रिटायर्ड होने वाले थे सदानंद राय : मृतक के परिजन ने बताया कि सदानंद राय सिंचाई विभाग वीरपुर में आदेशपाल के पद पर कार्यरत थे। वह बीमार चल रहे थे। जिसकी जानकारी उन्होंने विभागीय अधिकारी को दी थी।

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