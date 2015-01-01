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आमसभा का आयोजन:राघोपुर में 750 पेंशनरों में 300 लोगों का ही संगठन से जुड़ना बेहद खेदजनक

राघोपुर2 घंटे पहले
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पेंशनर समाज के वार्षिक आमसभा में उपस्थित सदस्य।

सिमराही बाजार में पेंशनर कार्यालय परिसर में गुरुवार को पेंशनर दिवस पर वार्षिक आमसभा की गई। इसमें प्रखंड के दर्जनों पेंशनर ने भाग लिया। उद्घाटन पेंशनर समाज राघोपुर के सभापति कमल प्रसाद साह, सचिंद्रनाथ मिश्र, विद्यानंद झा, केशव प्रसाद कर्ण, राघवेंद्र कंठ, रामलखन मंडल ने किया। सचिंद्रनाथ ने सभा में स्वस्तिवाचन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। पेंशनर समाज के लोगों में सचिव विद्यानंद झा द्वारा एक वर्ष का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया। फिर पेंशनर समाज के लोगों ने अपना विचार रखा। पेंशनर समाज के सभापति कमल साहू से कहा कि राघोपुर में करीब 750 पेंशनर समाज के लोग हैं, लेकिन संगठन में 300 लोग ही जुड़ पाए हैं। जो बहुत खेदजनक है। मौके पर बैद्यनाथ प्रसाद भगत, घनश्याम प्रसाद कर्ण, जीवनेश्वर झा, सचिंद्र मिश्र, आनंद, कलानंद सिंह आदि थे।

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