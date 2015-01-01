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अव्यवस्था:एक ही परिसर में पीएचसी व रेफरल अस्पताल स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित कई पद खाली, परेशानी

राघोपुर4 घंटे पहले
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राघोपुर का जर्जर रेफरल अस्पताल भवन।
  • राघोपुर रेफरल अस्पताल में व्यवस्था पर नहीं जा रही किसी की नजर, लोग परेशान

सरकारी दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बया करती है। जी हां, हम राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के रेफरल अस्पताल राघोपुर की बात कर रहे हैं। जहां वर्षों से व्याप्त कुव्यवस्था के कारण उसका खामियाजा यहां आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को भुगतना पड़ रहा है। एक ओर जहां हॉस्पिटल में कई तरह के चिकित्सकों का अभाव है। वहीं चिकित्सकों के कमी के कारण साधारण बीमार मरीजों को भी यहां सिर्फ प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के नाम पर रेफर कर दिया जाता है। रेफरल अस्पताल का भवन वर्षों से जर्जर है। जिस कारण रेफरल अस्पताल का अधिकांश कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन में ही संचालित किया जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेफरल अस्पताल राघोपुर में स्थानीय क्षेत्र सहित आसपास के प्रखंडों से हर दिन सदर अस्पताल से ज्यादा मरीज पहुचता है। यहां मरीजों को इलाज के नाम पर सिर्फ पुर्जा में रेफर लिख दिया जाता है। इसका मात्र एक ही कारण है। अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था का कारण यह है कि रेफरल अस्पताल राघोपुर में पदस्थापित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. दीपनारायण राम लगातार 25 वर्षों से यहां अपने पद पर बने हुए हैं। जिस कारण यहां पर पदस्थापित डॉक्टर हो या अन्य कर्मी मरीजों पर अपनी मनमर्जी चलाते हैं।
डॉक्टर सहित कर्मियों का है अभाव : राघोपुर रेफरल अस्पताल में जनप्रतिनिधयों एवं प्रशासनिक अधिकारी के उदासीनता के कारण कई सृजित पदों है खाली। रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. दीपनारायण राम ने बताया कि यहां विभिन्न बीमारी के विशेषज्ञ चिकित्सक की कुल 12 पद सृजित हैं। जिसमें तीन सर्जन, तीन स्त्री रोग विशेषज्ञ, तीन बच्चा रोग विशेषज्ञ और तीन एनेस्थिशियन (मूर्छिक चिकित्सक) शामिल है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सक में मात्र एक एनेस्थीसिया के ही चिकित्सक पदस्थापित हैं। साथ ही कहा कि यहां आठ सामान्य चिकित्सक का पद सृजित है जिसमें 6 सामान्य चिकित्सक पदस्थापित हैं। वहीं एक दन्त चिकित्सक के सृजित पद पर एक पदस्थापित हैं। ग्रेड ए नर्स के 12 सृजित के स्थान पर 4, एएनएम 8 के जगह पर 2 पदस्थापित हैं। वहीं, चार कंपाउंडर और चार ड्रेसर के स्थान पर एक भी नहीं है। वहीं, अस्पताल प्रबंधक का भी पद खाली पड़ा है। इसी तरह कई सृजित पदों पर कर्मियों का अभाव है। जबकि, रेफरल अस्पताल में महिला चिकित्सक के तीन पद सृजित हैं, जिसमें एक भी नहीं हैं।

अस्पताल की व्यवस्था नहीं पड़ रही किसी की नजर
जिसे लेकर अस्पताल के कर्मी सहित मरीजों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ता है। इस ओर कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता है। इस बीच में कई चुनाव हुए नेताओं के द्वारा लोगों के कहने पर चुनावी वायदे भी किया गया लेकिन वर्षों से जर्जर इस भवन का किसी के द्वारा अभी तक काया नही पलट सका। जिस कारण अस्पताल में रखा विभिन्न प्रकार के औजार उपयोग के अभाव में जंग खा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रेफरल अस्पताल में कुल 8 शौचालय है लेकिन सभी शौचालय में किसी न किसी कर्मियों का ताला जड़ा रहता है। जिस कारण यहां आने वाले मरीज को शौच कार्य हेतु बाहर मैदान में जाना पड़ता है। लेकिन महिला मरीज को शौच कार्य हेतु भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बावत प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. दीपनारायण राम ने बताया कि सिर्फ राघोपुर में ही नहीं सम्पूर्ण बिहार में डॉक्टरों की कमी है।

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