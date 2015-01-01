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अगलगी कि घटना:आग से अनाज सहित एक घर जले, चार मवेशी झुलसे

राघोपुर2 दिन पहले
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  • फिंगलास के इमामगंज के वार्ड 13 में घटी घटना

प्रखंड क्षेत्र अन्तर्गत फिंगलास पंचायत के इमामगंज गांव स्थित वार्ड नम्बर 13 में सोमवार की संध्या एक किसान के घर में आग लगने से घर सहित हजारों रुपए मुख्य के सामान जलकर राख हो गए। अग्निकांड में किसान के 4 पशु भी झुलस गए। आग लगने का कारण मवेशी के गोहाल में जमा अलाव बताया जा रहा है। पीड़ित किसान अशोक यादव ने बताया कि सोमवार की संध्या घर पर सिर्फ महिलाएं थीं। अधिकांश पुरुष अपने-अपने काम पर चले गए थे। जब तक लोग दौड़कर आए, आग ने विकाराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। तब तक घर में रखे हजारों रुपए मूल्य के धान, गेंहूं, मूंग, मकई जलकर राख हो गए। चार पशु बुरी तरह झुलस गए, जिसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी पंचायत के जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य लोगों को हुई तो उनलोगों ने पीड़ित के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

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