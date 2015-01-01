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गोलीबारी:मारपीट में चली गोली, दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी

राघोपुरएक घंटा पहले
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विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। बुधवार की शाम राघोपुर थाना क्षेत्र के धरहरा में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि, घटना में गोली चलने की भी बात कही जा रही है। घटना में दोनों पक्ष द्वारा राघोपुर थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। जिसमें एक पक्ष से 7 लोग तो दूसरे पक्ष से तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आवेदन में एक पक्ष के अंकित कुमार ने कहा कि वह राजद कार्यकर्ता है। बुधवार की शाम वह धरहरा स्थित अपनी दुकान पर बैठा था। इसी क्रम में 40-50 की संख्या में कुछ लोग 20-25 बाइक से उसके पास पहुंचे एवं उसे दुकान से खींचकर मारने लगे। सभी लोग देवीपुर पंचायत के कोरियापट्टी निवासी हैं। इधर, दूसरे पक्ष के देवीपुर पंचायत के कुपहा वार्ड 3 निवासी अरविंद कुमार ने थाना में दर्ज आवेदन में कहा है कि वह कोरियापट्टी निवासी सहदेव यादव का ट्रैक्टर चलाता है।

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