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चोर को पकड़ा:एटीएम से चोरी करते युवक को पकड़ा, पुलिस काे साैंपा

रजौन4 घंटे पहले
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गुरुवार को रजौन क्षेत्र अंतर्गत पुनसिया बाजार स्थित दिनदहाड़े एसबीआई एटीएम से मास्टर चाबी द्वारा खोलकर नकद राशि लेकर भागने का असफल प्रयास किया गया। एटीएम पर तैनात गार्ड संजय भारती को शक होने पर उसे रंगेहाथ पकड़ते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार आरोपी सुपौल जिला का चंदन कुमार है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। गिरफ्तार चंदन कुमार ने बताया कि सुपौल से बुलेट बाइक से टाटा जा रहे थे। थानाध्यक्ष नीरज तिवारी ने बताया कि एसबीआई बैंक एटीएम इंजीनियर को बुलाया जा रहा है। तकनीकी जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। एटीएम गार्ड संजय भारती ने पुलिस को बताया है कि एक व्यक्ति एटीएम से राशि निकासी के लिए केबिन में प्रवेश किया था। अंदर की हरकत को देख आशंका हुई। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है।

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