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हरचंडी गांव की घटना:भूमि विवाद में देवर ने भाभी को मारी गोली

रजौनएक घंटा पहले
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  • भागलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज

नवादा थाना क्षेत्र के हरचंडी गांव में भूमि विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। घटना में गोली लगने से एक पक्ष की महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जिसका इलाज भागलपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। गोलीबारी को लेकर सहायक थाना नवादा में केस दर्ज किया गया है।

घटना के बाबत बताया जाता है कि हरचंडी गांव में भूविवाद क्रम में अपने ही देवर ने गोली मारकर भाभी रेणु देवी को जख्मी कर दिया। रेणु देवी ने बरारी थाना को दिए फर्द बयान में बताया है कि उक्त घटना 2 फरवरी की है। बताया कि उनके पति दीप नारायण मंडल के साथ पूर्व से भूमि विवाद भाई तूलेश्वर मंडल के साथ चल रहा था।

मंगलवार को गांव के बगल स्थित गोराडीह थानांतर्गत खेत के मेड स्थित ताड़ का पेड़ जबरन काट रहा था। विरोध करने पर दोनों भाई में नोकझोंक होने लगा और तुलेश्वर मंडल इस बीच नीचे गिर गया। तुलेश्वर मंडल का सिर फूटने की स्थिति में रेणु देवी पति देव नारायण मंडल ने इलाज प्राइवेट डॉक्टर के पास हरना बुजुर्ग में करा रहा था। तुलेश्वर मंडल के पुत्र नीरज कुमार ने हरचंडी गांव पहुंच कर गाली गलौज करने लगा।

विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान मारने की नियत से अपने कमर से पिस्तौल निकालकर गोली फायर कर दिया। गोली बाये हाथ के बाजू में लगी और खून से हाथ लथपथ हो गया। स्थानीय लोग एवं परिजनों ने मिलकर इलाज के लिए जेएलएनएमसीएच भागलपुर मायागंज ले जाया गया। वहीं पुलिस ने जख्मी महिला के फर्द बयान पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

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