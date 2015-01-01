पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

निधन:प्रेम प्रभाकर का मंगलम अस्पताल में निधन, शोक

रजौन3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पीजी अंगिका विभाग समन्वयक और अंग चंपा के संपादक डॉ प्रेम प्रभाकर का हर्ट अटैक से जीरो माइल के मंगलम अस्पताल में निधन हो गया। निधन पर हिंदी साहित्य सम्मेलन जिलाध्यक्ष डॉ. अचल, प्रकाश सेन, शिवपूजन, अरुण, उत्तम, राधे महंत आदि ने शोक जताया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें