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हादसा:ट्रांसफार्मर में आग लगने से रजौन चौक पर अफरा-तफरी

रजौन4 घंटे पहले
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रजौन बाजार स्थित ट्रांसफार्मर में लगी आग।

गुरुवार को धनतेरस पर खरीदारी के समय रजौन चौक के समीप 200 केवी विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग जाने से बाजार में करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल बन गया। जिसकी सूचना रजौन बिजली विभाग को दी गई। विभाग द्वारा बिजली काटकर मौके पर मानव बल को भेजकर बाल्टी से पानी छिड़क कर काबू पा लिया गया। आग लगने का कारण विद्युत ट्रांसफार्मर से बिजली तेल स्राव होने की वजह से हुई थी। उक्त जगह पर धनतेरस को लेकर काफी भीड़ थी। अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया गया होता तो बड़ी घटना भी घट सकती थी

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