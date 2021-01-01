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जायजा:हरि एग्रोटेक व सीमांचल राइस मिल का डीएम ने किया निरीक्षण, चावल की गुणवत्ता देख बिफरे

रानीगंजएक घंटा पहले
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  • निरीक्षण के दौरान कई तरह की गड़बड़ी सामने आयी, दिए निर्देश

बुधवार को जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने मुख्यालय स्थित हसनपुर पंचायत स्थित हरि एग्रोटेक राइस मिल व सीमांचल राइस मिल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी द्वारा राइस मिल में सभी आवश्यक पंजी संधारण को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मिलिंग क्षमता अनुसार कार्य में तेजी लाने को निर्देशित किया गया।

संबंधित पदाधिकारी को चावल की गुणवत्ता को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, बीडीओ अरविंद कुमार, सीओ रमन कुमार सिंह, सहकारिता पदाधिकारी मुख्यालय बिनोद मिश्रा, अरुण कुमार व बीसीओ बीरेंद्र कुमार सहित पैक्स के अन्य कर्मी मौजूद थे। डीएम प्रशांत कुमार सीएच सबसे पहले हसनपुर स्थित श्री हरि एग्रोटेक राइस मिल पहुंचे।

संबंधित मिल संचालक श्याम सुंदर मंडल निरीक्षण के दौरान मौजूद थे।जाँच के दौरान कई तरह की गड़बड़ी सामने आयी। एक तो मिल बंद अवस्था मे पाया गया, उस पर मिल संचालन से संबंधित विभिन्न संचिका व पंजी संधारित नहीं पाया गया। चावल की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं देखी गयी। इससे डीएम ने नाराजगी प्रकट किया। हालांकि मौके पर मौजूद सहकारिता पदाधिकारी, मुख्यालय व बीसीओ कुमार द्वारा डीएम को आधी अधूरी जानकारी देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया।

लेकिन डीएम ने बीसीओ पर कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने के कारण विभागीय कार्रवाई की चेतावनी देते हुए सख्त फटकार लगाई। इतना ही नहीं मौके से डीएम ने डीएसओ को फोन कर बीसीओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुशंसा करने की बात कही।इसके बाद डीएम ने सीमांचल राईस मिल में भी निरीक्षण किया, यहां भी अनियमितता पायी गयी।

यहां भी मिल बंद होने के साथ ही तैयार चावल की गुणवत्ता निचले स्तर का पाया गया। अत्यधिक टूट वाला चावल के साथ ही नमी भी निर्धारित सीमा से अधिक मिला। एक भी पंजी मिल में उपलब्ध नहीं मिला। डीएम ने सब कुछ दुरुस्त करने के लिए मिलर को दो दिनों का वक्त दिया है।

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