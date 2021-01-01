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कार्रवाई:लोगों ने कालाबाजारी के शक पर अनाज लदा ट्रैक्टर पकड़ा, एमओ महिलाओं ने की धक्का-मुक्की

रानीगंजएक घंटा पहले
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परमनादपुर में डीलर व एमओ के खिलाफ प्रदर्शन करतीं महिला। - Dainik Bhaskar
परमनादपुर में डीलर व एमओ के खिलाफ प्रदर्शन करतीं महिला।
  • परमानंदपुर पंचायत में 4 माह से पीडीएस से नहीं मिल रहा अनाज

प्रखंड के परमानंदपुर पंचायत स्थित कृष्णाष्टमी मेला परिसर में कालाबाजारी की आशंका पर रविवार को खाद्यान्न लदे एक ट्रैक्टर को ग्रामीणों ने पकड़ा। खाद्दान्न पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने पिछले चार माह से परमनादपुर पंचायत के जन वितरण दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न वितरण नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए डीलर व विभागीय कर्मी के विरोध में प्रदर्शन किया। सूचना पर दोपहर बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह, एफसीआई गोदाम के ट्रांसपोर्टिंग एजेंट प्रशांत कुमार व रानीगंज थाना के एएसआई भोला प्रसाद दलबल के साथ मेला परिसर पहुंचे। जहां जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में एमओ ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन अनाज नहीं मिलने और डीलर के खिलाफ शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज लोगों ने पीडीएस वितरक और अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मौके पर मौजूद महिलाओं ने एमओ के साथ धक्का-मुक्की भी की। इधर, गुस्साए लोगों ने एकमुश्त बकाए खाद्यान्न वितरण के बाद ही ट्रैक्टर छोड़ने के जिद पर अड़ गए। मौके पर ग्रामीण उमेश मंडल, अर्जुन मंडल, भुटाय यादव, योगानंद मंडल, दौलती देवी, दर्पण देवी व हीरा देवी सहित दर्जनों महिला लाभुकों ने कहा कि इस पंचायत में डीलर की मनमानी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। चार महीनों से अंगूठा का निशान लेने के बावजूद गरीबों को राशन व कैरोसीन नहीं मिल पाया है। कई बार इसके खिलाफ आवेदन दिया गया। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लाभुकों ने कहा कि जब तक ठोस परिणाम को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तब तक ट्रैक्टर पर लदा खाद्यान्न यहां से जाने नहीं दिया जाएगा।

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