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चोरी:चोरों ने बैंककर्मी और एलएस के घर से 12 लाख के सामान और जेवरात उड़ाए

रानीगंज4 घंटे पहले
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बरबन्ना पंचायत वार्ड सात में बिखड़ा पड़ा सामान जांच करते दारोगा मैनुद्दीन।
  • चोरों ने एक ही रात में बंद पड़े दो घरों व दो गुमटी को बनाया निशाना, सूचना के बाद पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी

थाना क्षेत्र में बुधवार की रात मुख्यालय स्थित हसनपुर और बरबन्ना पंचायत में दो बंद घरों व दो दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया और जेवरात सहित नगदी व कीमती सामान की चोरी कर ली। चोरों ने बरबन्ना पंचायत नायक टोला वार्ड 7 के नंद किशोर निवास में निवासी सेंट्रल बैंक के मैनेजर स्व नंदकिशोर महतो के घर ताला तोड़ जेवरात की चोरी कर ली। ज्ञात हो कि गृहस्वामी किरण महतो दशहरा से जमशेदपुर में अपने बेटे के पास रहकर इलाज करा रही हैं। इधर, चोरी के बाद मौके पर मुखिया चंदन कुमार व परिजनों का कहना है कि चोरों ने करीब 10 लाख रुपये के सामान की चोरी कर ली है। वहीं सूचना मिलने पर रानीगंज थाना के एसआई मैनुद्दीन मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की।

गुमटी से तीन हजार की चोरी
बुधवार की रात में ही मुख्यालय स्थित साधु आश्रम प्रेम नगर में दो गुमटी में भी गुमटी का ताला तोड़कर चोरी की घटना हुई। साधु आश्रम निवासी बसंत कुमार साह ने बताया बुधवार की देर रात में चोरों ने गुमटी का ताला तोड़कर गुमटी से भुजिया, बिस्कुट, सिगरेट व समेत नगदी तीन सौ रुपया चुरा लिया। इसके पड़ोस के ही अमित कुमार के गुमटी में चोरों ने गुमटी का ताला तोड़कर नगद तीन हजार रुपये और अन्य चार हजार के समान बिस्कुट,भुजिया अन्य सामान की चोरी की।

हसनपुर पंचायत में एलएस के बंद पड़े घर से भी दो लाख की चोरी
वहीं चोरी की दूसरी घटना मुख्यालय स्थित हसनपुर पंचायत के वार्ड छह में खाली पड़े शिक्षक खगेश प्रसाद के घर पर चोरों ने मुख्य गेट को ग्रिल काटकर लाखों के कीमती सामान सहित घर के अलमीरा में रखें जेवरात, मोबाइल व नगदी रुपया चुरा लिया। रानीगंज प्रखंड के मझुवा पूरब पंचायत के मध्य विद्यालय संथाली टोला में कार्यरत शिक्षक खगेश प्रसाद की पत्नी रूपा कुमारी जो रानीगंज बाल विकास परियोजना कार्यालय में एलएस पद पर कार्यरत है। चोरी की घटना को लेकर गृहस्वामी रूपा कुमारी ने बताया कि बुधवार को घर के सभी सदस्य अपने गांव खजूरी गए हुए थे। गुरुवार की सुबह गेट खुला देख पड़ोसी ने मोबाइल पर चोरी की घटना को लेकर सूचना देने पर आने पर घर के अंदर गए तो दोनों कमरे के ताले टूटे हुए थे। घर मे सारे सामान बिखरा पड़ा था। अज्ञात चोरों ने मेन गेट को काटकर घर मे रखें गोदरेज और अलमीरा का लॉक तोड़कर लॉकर में रखा सोने की कान की बाली, नोजपिन,चांदी का पायल घर मे रखा दो मोबाइल, कीमती सभी साड़ी, कपड़ा सहित 20 हजार रुपया नगदी एवं बाल विकास परियोजना से जुड़े कई जरूरी कागजात चुरा लिए। पीड़ित गृहस्वामी रूपा ने बताया की करीब दो लाख के समान की चोरी की हुए है। पुलिस को सूचना देने की बात बताई।

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