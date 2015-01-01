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चोरी:चोरों ने बैंककर्मी और एलएस के घर से 12 लाख के सामान सहित जेवरात उड़ाए

रानीगंजएक घंटा पहले
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बरबन्ना वार्ड 07 में बिखड़ा पड़ा समान, जांच करते दारोगा मैनुद्दीन।

थाना क्षेत्र में बुधवार की रात मुख्यालय स्थित हसनपुर और बरबन्ना पंचायत में दो बंद घरों व दो दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया और जेवरात सहित नगदी व कीमती सामान की चोरी कर ली। चोरों ने बरबन्ना पंचायत नायक टोला वार्ड 7 के नंद किशोर निवास में निवासी सेंट्रल बैंक के मैनेजर स्व नंदकिशोर महतो के घर ताला तोड़ जेवरात की चोरी कर ली। ज्ञात हो कि गृहस्वामी किरण महतो दशहरा से जमशेदपुर में अपने बेटे के पास रहकर इलाज करा रही हैं। इधर चोरी के बाद मौके पर मुखिया चंदन कुमार व परिजनों का कहना है कि चोरों ने करीब 10 लाख रुपये के सामान की चोरी कर ली है। वहीं सूचना मिलने पर रानीगंज थाना के एसआई मैनुद्दीन मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की।
गुमटी से तीन हजार की चोरी : बुधवार की रात में ही मुख्यालय स्थित साधु आश्रम प्रेम नगर में दो गुमटी में भी गुमटी का ताला तोड़कर चोरी की घटना हुई। साधु आश्रम निवासी बसंत कुमार साह ने बताया बुधवार की देर रात में चोरों ने गुमटी का ताला तोड़कर गुमटी से भुजिया, बिस्कुट, सिगरेट व समेत नगदी तीन सौ रुपया चुरा लिया। इसके पड़ोस के ही अमित कुमार के गुमटी में चोरों ने गुमटी का ताला तोड़कर नगद तीन हजार रुपये और अन्य चार हजार के समान बिस्कुट,भुजिया अन्य सामान की चोरी की।
एलएस के घर से भी दो लाख की चोरी : वहीं चोरी की दूसरी घटना मुख्यालय स्थित हसनपुर पंचायत के वार्ड छह में खाली पड़े शिक्षक खगेश प्रसाद के घर पर चोरों ने मुख्य गेट को ग्रिल काटकर लाखों के कीमती सामान सहित घर के अलमीरा में रखें जेवरात, मोबाइल व नगदी रुपया चुरा लिए। रानीगंज प्रखंड के मझुवा पूरब पंचायत के मध्य विद्यालय संथाली टोला में कार्यरत शिक्षक खगेश प्रसाद की पत्नी रूपा कुमारी जो रानीगंज बाल विकास परियोजना कार्यालय में एलएस पद पर कार्यरत है। चोरी की घटना को लेकर गृहस्वामी रूपा कुमारी ने बताया कि बुधवार को घर के सभी सदस्य अपने गांव खजूरी गए हुए थे।

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