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लापरवाही:111 आंगनबाड़ी केंद्र में 95 के पास अपना भवन नहीं

बनमा ईटहरी5 घंटे पहले
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  • आंगनबाड़ी केन्द्र दलान, किराए के घर और आंगन में चलते, बच्चे ठंड में ठिठुरते

बनमा ईटहरी प्रखंड में बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र बिना आधारभूत संरचना के है। प्रखंड में कुल 111 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। जिसमें 95 आंगनबाड़ी केंद्र को आज-तक अपना भवन नसीब नहीं हो पाया है। शेष बचे मात्र 16 आंगनबाड़ी केंद्र के पास अपना भवन है। बाकी के आंगनबाड़ी केन्द्र कहीं दलान और फिर सेविका के घर या किराए के मकान में चल रहा है। भवन नहीं होने से परियोजना के बच्चे ठंड के बीच ठिठुर कर केंद्र पर बैठने को विवश है। उदाहरण के तौर पर तेलियाहाट स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 14 पर बच्चों को घर के बरामदे पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा था। पूछने पर सेविका ने बताया कि केंद्र को अपना भवन नहीं है। जिस कारण यही बैठाया जा रहा है। परियोजना के स्तर से मात्र 200 रुपया प्रतिमाह किराया लेने की व्यवस्था की गई है। जिसमें जिला से दो सौ रुपए प्रति माह किराए के मकान मालिक को दिया जाता है।

जमीन मिलने पर होगा भवन निर्माण

जमीन उपलब्ध होगा तो भवन निर्माण होगा। किराए के मकान में कुछ केंद्र संचालित हैं। वैसे अवैध रूप से दरवाजे पर केंद्र संचालित करना विभागीय नियम के विरुद्ध है।
जयश्री दास, सीडीपीओ

भवन निर्माण के लिए नहीं की जा रही है पहल
आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन बनाने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो रही है। बैठक में सेविकाओं द्वारा इस मुद्दे को उठाने के बाद पदाधिकारी किसी न किसी प्रकार की बातें कर टाल देते है। कहा जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराना होगा। जहां कहीं से भी सेविका या उसके परिजनों द्वारा सरकारी जमीन का लिखित कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। उसे रद्दी टोकरी में डाल दी जाती है।

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