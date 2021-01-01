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कार्रवाई:दुकान से 1.25 लाख की चोरी, दो हुए गिरफ्तार

सहरसा5 घंटे पहले
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सदर थाना क्षेत्र के डुमरैल, वार्ड नंबर-34 निवासी राजेश कुमार यादव ने अपने गिट्टी-बालू की दुकान से सोमवार की देर रात 1 लाख 25 हजार नगद रुपए की चोरी करने का आरोप दो युवकों पर लगाया है।

पीड़ित ने बताया कि वे एक फरवरी की देर शाम दुकान के गल्ले में ही दिन भर की बिक्री कुल 1 लाख 25 हजार रुपए रख कर घर चले गए थे। सुबह पहुंचने पर उनके गल्ले से रुपए गायब थे। दुकान के दरवाजे पर चदरा भी टूटा हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि डुमरैल निवासी नीतीश कुमार एवं कादिर चौक, वार्ड नंबर 33 निवासी मो. तमन्ना आस-पास में चक्कर लगा रहे थे।

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