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छापेमारी:मुरली बहियार में 2 हजार लीटर महुआ शराब नष्ट

बनमा ईटहरी5 घंटे पहले
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बनमा ईटहरी ओपी पुलिस ने महुआ शराब बनाने वाले के विरुद्ध अभियान चलाया। बुधवार को एसआई ललन शर्मा एवं एसआई चंद्रशेखर तांती के नेतृत्व में छापेमारी की गई।

एसआई ललन शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बनमा ईटहरी ओपी क्षेत्र के मुरली बन्नापट्टी बहियार के नजदीक नदी के किनारे महुआ शराब बनाया जा रहा था।

कार्रवाई करते हुए ओपी पुलिस द्वारा अर्द्धनिर्मित महुआ शराब चार ड्राम में लगभग 2 हजार लीटर महुआ शराब को नष्ट किया गया। सूचना मिलते ही महुआ शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए। वहीं, कारोबारी को पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी की जा रही है। धंधेबाज को बख्शा नहीं जाएगा।

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