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अगलगी कि घटना:शॉट-सर्किट से बैठ मुसहरी में 3 घर जलकर हुए खाक

सोनबर्षाराज2 घंटे पहले
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बसनही थाना क्षेत्र के बैठमुसहरी में गुरुवार शार्ट-सर्किट से से तीन घर सहित लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना के बाबत मिली जानकारी अनुसार बैठमुसहरी पंचायत के वार्ड संख्या एक संथाली में गुरुवार दोपहर अचानक बिजली की शॉर्ट-सर्किट से बांस-चदरा से निर्मित घर में आग लग गई। जिसमें सलामत देवी, ब्रजेश मुर्मुर एवं रमेश मुर्मुर का घर सहित लाखों रुपए की घरेलू सामग्री जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना एवं शोर के बाद आस-पड़ोस के ग्रामीण एकजुट होकर घंटों मशक्कत बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। घटना के बाद मुखिया रामलगन यादव ने पीड़ित परिवारों से मिल हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया।

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