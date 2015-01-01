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कोरोना का कहर:कोरोना के 9 नए मरीज मिले, 27 हुए डिस्चार्ज

सहरसा3 घंटे पहले
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जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पहले की तुलना में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना मरीजों की संख्या बिल्कुल समाप्त हो गई हो। जिले में गुरुवार को कोरोना के 9 नए मरीज मिले। सिविल सर्जन डॉ. अवधेश कुमार ने 9 नए मरीज मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि 27 मरीज को स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया है। सदर अस्पताल सहरसा में रेपिड एंटीजन किट से 26 सैंपल की जांच की गई, जिसमें 3 मरीज मिले हैं। अनुमंडल अस्पताल बख्तियारपुर में 208 सैंपल की जांच में एक मरीज मिला। पीएचसी कहरा में 204 सैंपल की जांच हुई। जिसमें एक मरीज, शहरी पीएचसी सहरसा बस्ती में 109 सैंपल की जांच में एक तथा शहरी पीएचसी नियामत टोला में 103 सैंपल की जांच में एक मरीज मिला। ट्रूनेट से 16 सैंपल की जांच हुई जिसमें 2 नए मरीज मिले।

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