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तैयारी:11 पंचायतों में 130 बूथों पर 91 हजार 526 वोटर

पतरघट2 घंटे पहले
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  • किसी प्रकार की गड़बड़ी और सूचना के लिए पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर सार्वजनिक

तीसरे चरण में 7 नवंबर को सोनबर्षा विधानसभा क्षेत्र के पतरघट प्रखंड अंतर्गत शांतिपूर्ण, निर्भीक, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ ने सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं और आम मतदाताओं को किसी प्रकार की जानकारी या दिक्कत की स्थिति से निपटने के लिए कई पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया गया है। ताकि लोग संपर्क कर सूचना का प्रेषण कर सकते हैं। सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ दीपक राम ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के 11 पंचायतों में 130 बूथों पर 91 हजार 526 वोटर वोट डालेंगे। जिसमें 44 हजार 221 महिला वोटर और 47 हजार 302 पुरुष वोटर हैं। साथ ही 2436 वोटर पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के दौरान किसी भी बूथ पर कोई गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए 5 बूथों पर एक गश्ती दल लगातार गश्त करेगी। जबकि सभी बूथों पर केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के जवान की तैनाती सुनिश्चित की गई है।

जारी किए गए इन नंबरों पर करें संपर्क | उन्होंने सभी पदाधिकारियों का नंबर सार्वजनिक कर कहा कि गड़बड़ी की स्थिति में मोबाइल सं. 9431818295-बीडीओ दीपक राम, 6205473351-ओपी प्रभारी अजीत कुमार, 7903263923-पस्तपार शिविर प्रभारी परशुराम दास, 8544412833-अंचल अधिकारी डॉ. सुनील कुमार, 6200146471-अंचल निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा से संपर्क कर सूचना प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्य के लिए अब तक 60 से अधिक ट्रैक्टर, पिकअप वैन, बेलेरो, स्कॉर्पियो, मैजिक, ऑटो सहित अन्य वाहन जब्त किए गए हैं। साथ ही चार पहिया वाहनों की जब्ती जारी है। जब्त वाहनों को प्रखंड मुख्यालय स्थित खेल मैदान परिसर में संचालित अस्थायी वाहन कोषांग में रखा जा रहा है। इस चुनावी कार्य के सफल संपादन में सीओ डॉ. सुनील कुमार, ओपी प्रभारी अजीत कुमार, विधि-व्यवस्था प्रभारी उदय कुमार सिंह, पस्तपार शिविर प्रभारी परशुराम दास, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक राकेश कुमार रंजन, अंचल निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा, एएसआई हरिशंकर चौधरी सहित सभी कर्मचारी एवं पुलिस बलों के साथ विधि-व्यवस्था संधारण कार्य किया जा जा रहा है।

पीठासीन और मतदानकर्मी मतदान केंद्रों के लिए रवाना

सिमरीबख्तियारपुर | सिमरीबख्तियारपुर विस चुनाव को लेकर मतदानकर्मियों ने अनुमंडल कार्यालय में योगदान दिया। योगदान देने वाले कई पीठासीन पदाधिकारी एवं मतदानकर्मी अपने मतदान केंद्र की ओर रवाना भी हो रहे थे। सबसे पहले कोसी नदी अंतर्गत मतदान केंद्र पर मतदानकर्मियों को भेजने की व्यवस्था की जा रही है। सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार सुबह से ही मतदानकर्मियों की भीड़ लग गई। कार्यालय में तैनात कर्मी सभी मतदानकर्मियों का योगदान लेकर उन्हें मतदान केन्द्र पर जाने के लिए वाहन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सिमरी बख्तियारपुर में 7 नवंबर को मतदान है। सिमरी बख्तियारपुर में 478 मतदान केंद्र है। जिसमें 30 लाख 30 हजार 161 मतदाता है।

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