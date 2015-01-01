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छापेमारी:महिला सहित 2 पर बिजली चोरी का मामला हुआ दर्ज

सहरसा4 घंटे पहले
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कहरा प्रखंड के बनगांव बिजली अंचल के कनीय विद्युत अभियंता सपन कुमार ने मंगलवार को छापेमारी के दौरान दो लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा। जिनके ऊपर सदर थाना में मामला दर्ज कराया गया। अभियंता ने बताया मो असलम पर 7 हजार 98 व हमीदा खातून पर 6 हजार 328 रुपए बिजली चोरी मामला दर्ज है।

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