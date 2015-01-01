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विस चुनाव:सुबह 7 से 11 बजे तक मतदाताओं की भीड़ मतदान केन्द्रों पर दिखी

पतरघटएक घंटा पहले
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प्रखंड क्षेत्र के 130 मतदान केंद्रों पर शनिवार की सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ। जिसमें पतरघट ओपी क्षेत्र के 106 मतदान केंद्र एवं पस्तपार पुलिस शिविर के 24 मतदान केंद्रों पर चारों ओर से प्रशासनिक व्यवस्था के तहत सुरक्षा बलों की तैनाती में मतदान के लिए मतदाता कतारबद्ध होकर 2 बजे तक 43 प्रतिशत मतदान हुआ। जबकि शाम 6 बजे तक 54.4 प्रतिशत मतदान किया। दूसरी ओर पस्तपार पुलिस शिविर के म. वि. रहुआ मतदान केन्द्र संख्या 18 के पीठासीन पदाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि वीवीपैट में गड़बड़ी के कारण 15 से 20 मिनट सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच मतदान बाधित रहा। कई मतदान केंद्रों पर बगैर मास्क का और सोशल डिस्टेंनसिंग का अनुपालन नहीं करते मतदाताओं को देखा गया। पस्तपार पुलिस शिविर प्रभारी परशुराम दास ने बताया कि पस्तपार के म.वि.ठाढ़ी मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी को ठीक करने में 10 मिनट मतदान बाधित रहा। वही 79 प्राथमिक मध्य विद्यालय करियत में भी ईवीएम मशीन में खराब हो जाने के कारण 30 मिनट मतदान बाधित रही। जबकि विशनपुर, पतरघट, कपसिया, जम्हरा, भद्दी, भद्दीकला, किशनपुर, पहाड़पुर, पामा, पस्तपार, रहुआ, केशवपुर, धबौली, कहरा, गोलमा, घोघनपट्टी, भागवतपुर, लक्ष्मीपुर सहित कई मतदान केन्द्र पर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मतदाताओं की भीड़ मतदान केन्द्र पर रही।

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