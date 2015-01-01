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हादसा:बांस काटने को ले मारपीट एक महिला जख्मी

सत्तरकटैया2 दिन पहले
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प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मुरबल्ला में बांस काटने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट में एक महिला जख्मी हो गयी। जिसको प्राथिमक इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचगछिया में भर्ती कराया गया। बिल्कुल शर्मा एवं बौकू शर्मा के बीच बांस काटने को लेकर मारपीट में बिल्कुल शर्मा की पत्नी नथिया देवी जख्मी हो गयी।

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