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कार्रवाई:कोविड पोर्टल पर जांच परिणामों में सुधार नहीं तो होगी कार्रवाई

सहरसा4 घंटे पहले
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कोविड-19 पोर्टल पर रैपिड एंटीजेन किट द्वारा जांच परिणामों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में सुधार के लिए तीसरा व अंतिम स्मार पत्र सिविल सर्जन द्वारा बुधवार को सदर अस्पताल उपाधीक्षक सहित जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारियों को भेजा गया है। स्मार पत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अगर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों में सुधार की प्रक्रिया नहीं की गई तो ऐसे कर्मचारियों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के सिविल सर्जन डॉ. अवधेश कुमार द्वारा जारी स्मार पत्र के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के पत्रांक 5565 दिनांक 2 नवंबर 2020 के द्वारा कोविड-19 पोर्टल पर रैपिड एंटीजेन किट द्वारा जांच परिणामों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार के संदर्भ में बार-बार स्मारित किए जाने के बाद भी अब-तक सुधार नहीं किया जा रहा है। रैपिड एंटीजेन किट जांच की बैकलॉग डाटा एंट्री शून्य करवाना आवश्यक है। जिसे सदर अस्पताल उपाधीक्षक सहित जिले के विभिन्न पीएसी प्रभारियों को सुनिश्चित कराना आवश्यक है। तीसरे व अंतिम स्मार पत्र जारी होने के बाद भी अगर इसमें सुधार नहीं किए गए तो, जवाबदेह कर्मचारी और पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सिविल सर्जन द्वारा जारी किए गए स्मार पत्र के आलोक में सदर अस्पताल सहित विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में त्रुटियों में सुधार की प्रक्रिया में तेजी देखी जा रही है।

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