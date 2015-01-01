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विस चुनाव:दोपहर के बाद मतदाताओं की संख्या रही काफी कम

सहरसाएक घंटा पहले
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कोसी दियारा इलाके में चुनाव आयोग के निर्देश पर शाम के 4 बजे तक ही मतदान करने की प्रक्रिया थी। लेकिन दिन के एक बजते-बजते दियारा इलाके के लगभग सभी बूथों पर मतदाताओं की भीड़ पूरी तरह गायब हो गई। सभी मतदान केंद्र पूरी तरह खाली दिख रहा था। मतदान करा रहे कई कर्मियों ने बताया कि अहले सुबह से दिन के 11 बजे तक लंबी कतारें थी। इस दौरान लगभग 50% के आस पास मतदान की प्रक्रिया हो चुकी थी। बाकी बचे लोग धीरे-धीरे मतदान केंद्र तक पहुंच रहे थे। जिससे मतदान के प्रतिशत में कोई खास इजाफा नहीं हो रहा था।

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