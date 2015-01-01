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आत्महत्या:सुपौल के बीए पार्ट-1 के छात्र ने लॉज की छत में लगे रॉड से लटक कर दी जान

सहरसा /सुपौलएक घंटा पहले
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  • दो अन्य मित्रों के साथ रहकर करता था प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी

गुरुवार सुबह सदर थाना क्षेत्र के हटिया गाछी, कब्रिस्तान रोड स्थित रजीउद्दीन के लॉज के एक बंद कमरे के भीतर छत में लगे रॉड से रस्सी के सहारे सुपौल जिला निवासी और बीए पार्ट-1 के छात्र संजय कुमार की लाश मिली। दिन के करीब 10 बजे उसी कमरे में संजय के साथ रहने वाला संजीव जब कोचिंग से लौटा तो कमरा भीतर से बंद था। संजीव ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने के बाद आसपास के लोगों की मदद से कमरे को खोला गया तो छत से झूलती संजय की लाश मिली। जिसकी सूचना सदर थाना को दी गई। मौके पर सदर थानाध्यक्ष आरके सिंह सहित सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संतोष कुमार पहुंचे। जांच के बाद जहां परिजनों को सूचना दी गई। वहीं लाश का पंचनामा बना पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक संजय सुपौल जिले के कुनौली थाना क्षेत्र अंतर्गत राजपुर गांव का निवासी था। संजय का छोटा भाई प्लाईवुड फैक्ट्री में कहीं बाहर काम करता है। उनके पिता विश्वनाथ रजक खेतीबाड़ी का काम करते हैं। संजय के साथ उनके ही गांव के बीए पार्ट थर्ड का छात्र संजीव कुमार और सुपौल जिले के लौकहा ओपी क्षेत्र अंतर्गत लौकहा गांव निवासी रामदेव शाह का पुत्र अनिल कुमार भी रहकर पढ़ाई करता था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई: थानाध्यक्ष
संजय के आत्महत्या का कोई स्पष्ट कारण ना तो उसके साथ रह रहे दोस्त बता सके और न ही शव लेने पहुंचे दादा सुकन सहित अन्य रिश्तेदार। मामले में सदर थानाध्यक्ष आरके सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया आत्महत्या का ही मामला दिख रहा है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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