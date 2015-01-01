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गोलीमारी:बाइक सवार युवक को मारी गोली, हुआ जख्मी

सहरसाएक घंटा पहले
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  • सिसई अगवानपुर मोड़ के निकट घटी घटना

सदर थाना क्षेत्र के सिसई अगवानपुर मोड़ के निकट सिसई गांव निवासी महादेव यादव के 26 वर्षीय पुत्र मंटुन यादव को गांव के तीन युवकों द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दी गई। वे अपने गांव से सिहौल स्थित निर्माणाधीन पावर ग्रिड स्टेशन मोटरसाइकिल से जा रहे थे। उक्त तीनों युवक की बाइक को ओवरटेक कर पीछे से गोली चला दी। गोली लगने के बाद वह मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर गए। सभी आरोपी सिहौल गांव की ओर फरार हो गए। घायल आनन-फानन में सदर अस्पताल लाया गया। जहां से बेहतर इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घायल के पिता महादेव यादव ने बताया कि 6 महीने पूर्व उनके पुत्र का विवाद गांव के ही दिनेश यादव के पुत्र एवं बेचू यादव के पुत्र के साथ हुआ था। जिसके बाद बीच-बचाव कर झंझट समाप्त कर दिया गया था।

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