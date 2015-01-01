पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दुस्साहस:सदर अस्पताल के मरीजों को पीएमसीएच और डीएमसीएच ले जाने का झांसा देकर निजी नर्सिंग होम ले जा रहे दलाल

सहरसा2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
सरकारी रजिस्टर को लेकर इमरजेंसी वार्ड में घूमता दलाल सैनी पासवान।
  • एक्सीडेंट केस का 4-5 हजार, सर्जरी का 5-10 हजार और गोली लगने के केस पर 10-15 हजार रुपए कमीशन लेते हैं दलाल

सहरसा सदर अस्पताल में दिन रात मंडराते दलालों की कमाई प्रतिदिन हजारों में है। दलाल मरीज को बहला-फुसला कर इलाज के लिए पीएमसीएच और डीएमसीएच ले जाने का झांसा देकर निजी नर्सिंग होम ले जाते हैं। इसके बदले में जैसा मरीज उस ढंग से उसे दलाली की राशि एडवांस मिल जाती है। फिर वैसे मरीज निजी नर्सिंग होम में तब तक आर्थिक शोषण की चक्की में पिसते रहते जब तक निजी अस्पताल के संचालकों को दलाल को दिए राशि के अलावा अतिरिक्त फायदा नहीं हो जाता। इस चक्कर में मरीजों का बील लाखों रुपए का हो जाता है। सड़क एक्सीडेंट में घायल को सदर अस्पताल से निजी नर्सिंग होम तक पहुंचाने में नर्सिंग होम संचालक से दलाल को 4 से 5 हजार रुपए मिल जाते हैं। सर्जरी के मामले को निजी नर्सिंग होम तक पहुंचाने के लिए 5 से 10 हजार मिलते। जबकि बुलेट (गोली से घायल) मरीज को निर्धारित अस्पताल तक पहुंचा दिया जाता है तो इस एवज में पर प्रति मरीज 10 से 15 हजार रुपए दलाल को मिल जाता है। दलाल का यह रेट खुद दलाल से बातचीत में दैनिक भास्कर टीम को मिली है।

स्टिंग में दलाल बैजनाथ ने दलाली की खोली राज
रिपोर्टर- यहां जो दलाल है। वह सब कहां है। उसका क्या नाम है।
बैजनाथ- रफीक
रिपोर्टर- रफीक दलाल है।
बैजनाथ- यहां कोई डेली पर नहीं है। सब सरकारी स्टाफ दलाल है।
रिपोर्टर- रफीक को सैलरी नहीं मिलती है।
बैजनाथ- सैलरी मिलती और दलाली भी करता था। अभी हटा दिया गया है।
रिपोर्टर- दूसरा जो था।
बैजनाथ- अरशद , तीन महीने से पब्लिक का सदर अस्पताल में पहुंचकर सेवा कर रहा है।
रिपोर्टर- गैर सरकारी दलाल कौन है?
बैजनाथ- सैनी पासवान, अरशद और हम तो एंबुलेंस चालक हैं।
रिपोर्टर- रोड एक्सीडेंट के लिए निजी क्लीनिक में कितना मिलता है ?
बैजनाथ- रोड एक्सीडेंट में 4 से 5 हजार, सर्जरी में 5 से 10 हजार मिलता। गोली लगने पर 10 से 15 हजार।
निजी अस्पताल जाने के बाद फंस जाते मरीज
सहरसा सदर अस्पताल इन दिनों दलालों के चंगुल में बुरी तरह फंसा हुआ है। जहां प्रतिदिन दो से तीन मरीजों को डीएमसीएच, दरभंगा और पीएमसीएच, पटना के नाम पर रेफर किया जाता है। लेकिन सदर अस्पताल के सरकारी व गैर सरकारी दलालों द्वारा मरीज और उनके परिजनों को बरगला कर दरभंगा और पटना के बदले शहर के ही किसी न किसी निजी क्लीनिक, निजी नर्सिंग होम, आईसीयू सेंटर पहुंचा दिया जाता है। जिसके बाद मरीजों के दोहन की प्रक्रिया निजी अस्पतालों में शुरू हो जाती है। जिसमें मरीजों से प्रतिदिन 5 से 10 हजार रुपए आईसीयू में भर्ती सहित अन्य खर्च के नाम पर वसूला जाता है। ऐसे में मात्र दो-चार दिन के ही इलाज में लाखों का बिल तैयार हो जाता है।

अस्पताल परिसर में मरीजों के इंताजर में खड़े रहते हैं दलाल
गुरुवार को सदर अस्पताल में दलाल सैनी पासवान इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों के रेफर का कागजात बनवाने में व्यस्त था। वह सरकारी रजिस्टर को इस प्रकार लेकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घूम रहा था जैसे वे अस्पताल का ही कोई कर्मी है। वहीं सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के निकट ही दलाल अरशद भी खड़ा नजर आया। वह आसपास नजर फिरा कर मरीजों की टोह ले रहा था।

प्रशासन से बात की जाएगी
प्रशासन से बात की जाएगी। हमारे सदर अस्पताल के भी कुछ कर्मी दलाल से मिले हैं। जिनके कारण मरीजों को रेफर कर एवं दलाली से निजी नर्सिंग होम भेजा जाता है। सभी को चिह्नित करने की जरूरत है। प्रशासन से बात कर सभी को चिह्नित करने के कदम उठाए जाएंगे। चिह्नित दलाल पर थाना में एफआईआर दर्ज।
-डॉ. अवधेश कुमार, सिविल सर्जन

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें