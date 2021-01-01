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बैठक:बिना डिग्री और झोला छाप डाक्टरों के खिलाफ चलेगी मुहिम, की जाएगी कार्रवाई

सहरसा5 घंटे पहले
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  • जनहित समस्याओं को ले आयुक्त ने की बैठक

झोला छाप डाक्टरों के खिलाफ मुहिम चलाया जाएगा। आयुक्त राहुल रंजन महिवाल ने डीएम एवं एसपी को झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम चलाने का आदेश दिया है। आयुक्त बुधवार को जनहित की समस्याओं एवं लंबित योजनाओं के संदर्भ में प्राप्त परिवाद के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे।

आयुक्त ने कहा कि बंद पड़े शीतगृह पर बकाया बिजली भुगतान के लिए पत्राचार किया जाएगा। समीक्षा बैठक में आयुक्त ने कहा कि अप्रशिक्षित एवं बिना डिग्री-डिप्लोमा के झोलाछाप चिकित्सक आमजन के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे है, जो गंभीर विषय है। गलत इलाज से संबंधित ऐसे कई मामले प्रकाश में आए है।

आयुक्त ने ऐसे नीम-हकीम, झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु जिला स्तर पर बनी अनुश्रवण समिति को सक्रिय करते हुए उसके माध्यम से कार्रवाई करने का निर्देश दिया।आयुक्त ने शहर के कचहरी ढाला स्थित बिस्कोमान के विगत दस वर्षों से बंद रहने के कारण की जानकारी ली। बिस्कोमान के रेंज पदाधिकारी ने कहा कि बिजली बिल का भुगतान नहीं होने के कारण उक्त शीत भंडार गृह बंद है।

राशि की आवश्यकता होने पर उनके स्तर से विभाग को पत्र भेजें

सत्तरकटैया के बारा पंचायत सरकार भवन का निर्माण संवेदक द्वारा अधूरा छोड़ने के परिवाद के आलोक में अधीक्षण अभियंता को संवेदक के साथ बैठक कर निर्माण पूर्ण कराने कराने के लिए कहा गया।

सदर अस्पताल सहरसा में डिजीटल एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउन्ड, सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध मे क्षेत्रीय स्वा उप निदेशक ने कहा कि अल्ट्रासाउन्ड मशीन कार्यरत है, डिजीटल एक्सरे एक-दो दिन में कार्यरत हो जाएगा। सीटी स्कैन की सुविधा हेतु स्थान चिह्नित कर लिया गया है। विद्युत कनेक्शन आदि काम कर जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। आयुक्त ने कहा कि स्वास्थ विभाग की योजनाएं प्रभावित नहीं हाेनी चाहिए। राशि की आवश्यकता होने पर उनके स्तर से विभाग को पत्र भेजें।

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