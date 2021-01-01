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सहरसा:सीएमएस इन्फो सिस्टम के कर्मचारी पर राशि गबन का आरोप, केस दर्ज

सहरसा5 घंटे पहले
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नवादा जिले के अपसढ़ गांव निवासी एवं सीएमएस इन्फो सिस्टम के ब्रांच मैनेजर राजेश कुमार ने अपने ही कैस पिकअप कर्मचारी व जिले के बनगांव थाना क्षेत्र के बनगांव दक्षिण, वार्ड 14 निवासी नवीन कुमार झा के ऊपर बीते वर्ष 2020 के 7 फरवरी को कंपनी का रुपए गबन करने का आरोप लगा सदर थाना में मामला दर्ज करवाया है।

आवेदन के अनुसार कैश पिकअप कर्मचारी नवीन कुमार झा सीएमएस इन्फो सिस्टम में कई साल से कार्यरत थे। वे काफी ईमानदारी से कार्य कर रहे थे। लेकिन बीते 7 फरवरी 2020 को बाजार के कई प्रतिष्ठानों से उन्होंने रुपए एकत्र किया और रुपए को बैंक में जमा करने के बदले उसका इस्तेमाल अपने निजी उपयोग के लिए कर लिया है।

जांच में उक्त कर्मचारी पकड़ में आए थे। उन्होंने गबन करने की बात भी स्वीकारी थी। साथ ही दस दिनों के अंदर गबन की राशि को बैंक में जमा कर देने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक वह राशि जमा नहीं किया और अब वे गायब हो गए हैं। मुख्यालय डीएसपी ब्रजनंदन मेहता ने कहा कैश पिकअप कर्मचारी पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

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