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लाचारी:पति-बेटे की मौत के बाद मुआवजे को 6 माह से परेशान

सोनवर्षाराज4 घंटे पहले
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पति और पुत्र गंवाने के बाद आर्थिक बदहाली झेल रही पीड़िता।
  • दो सदमे से जूझ रही देहद पंचायत वार्ड संख्या सात निवासी कला देवी को सहायता की जरूरत

जून में कैंसर से अपने पति को गंवाने के साथ ठीक 18 दिनों बाद सड़क दुर्घटना में अपने बड़े पुत्र को खो चुकी देहद पंचायत के वार्ड 7 निवासी काला देवी आपदा प्रबंधन विभाग से मिलने वाली सहायता राशि के लिए दर-दर भटक रही है। सौर बाजार और सोनवर्षा अंचल कार्यालयों का चक्कर लगाते थक चुकी पीड़ित महिला को कोई सहायता करने वाला नहीं है। इधर पिता और बड़े भाई की मौत से आर्थिक स्थिति से जूझते परिवार को देख छोटा भाई अपनी पढ़ाई छोड़ परिवार की जिम्मेदारी निभाने के लिए मजदूरी करने लगा है। मालूम हो कि देहद पंचायत निवासी काला देवी के पति शंभू साह वर्षों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। घर की माली हालत की बुरी स्थिति में शंभू साह को पटना स्थित महावीर कैंसर संस्थान में इलाज हेतु भर्ती कराया गया था। लेकिन हालात में पूर्ण सुधार नहीं होने की स्थिति में उसे घर ले आया गया और फिर गांव में ही शम्भू साह की बीते वर्ष 2 जून को मौत हो गई और फिर घर की पूरी जिम्मेदारी बड़े पुत्र विवेक के ऊपर आ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिता की मौत के ठीक 18 दिन बाद यानी उसी वर्ष 20 जून को सब्जी बेचने का धंधा करने के लिए बाइक से सहरसा मंडी जा रहे विवेक को सौरबाजार थाना क्षेत्र के पास अनियंत्रित ट्रक ने ठोकर मार दी। उसकी तत्काल मौत हो गई। लगातार दो-दो सदमे से आहत काला देवी को पुत्र की मौत के बाद ग्रामीणों ने आपदा राहत कोष से आर्थिक राहत मिलने का सांत्वना दिया। लेकिन मामले के ढेढ वर्षों बाद भी सौरबाजार, सोनवर्षाराज अंचल कार्यालय तथा जिला अनुमंडल कार्यालय के कागजी प्रक्रियाओं के मकड़जाल में फंसी काला देवी अब तक उक्त राशि से वंचित है। इस बाबत सोनवर्षाराज के सीओ उपेंद्र कुमार तिवारी ने कहा के दुर्घटना सौरबाजार अंचल क्षेत्र में हुई थी जहां के राजस्व कर्मचारी द्वारा जिला अनुमंडल कार्यालय को अपनी अनुशंसा नहीं भेजें जाने से विलंब हुआ है मामले को मैं खुद देख रहा हूँ। एक हफ्ते के अंदर पिड़िता को भूगतान हो जाएगा।

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