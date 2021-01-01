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लापरवाही:सामुदायिक शौचालयों का निर्माण अधूरा, खुले में शौच

सोनवर्षाराज5 घंटे पहले
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अधूरे सामुदायिक शौचालय में गंदगी का अंबार। - Dainik Bhaskar
अधूरे सामुदायिक शौचालय में गंदगी का अंबार।
  • 64 जगहों पर पिछले साल अप्रैल में शुरू हुआ था निर्माण, अर्द्धनिर्मित शौचालय कूड़ेदान में हुए तब्दील

अंचल क्षेत्र में भूमिहीन महादलित परिवारों के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए जा रहे सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की गति धीमी हो गई हैं। जिस वजह से महादलित परिवारों की बड़ी आबादी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर हैं और अर्धनिर्मित शौचालय कूड़ेदान में तब्दील होता जा रहा है। इन शौचालयों के पूर्णरूपेण तैयार हो जाने पर महादलित परिवार के एक बड़े तबके को काफी सुविधा मिलती। बावजूद इसके नौ माह गुजरने के बाद भी आधे से अधिक शौचालय या तो अधूरे पड़े हैं या फिर प्रारंभ भी नहीं हो पाएं है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार अंचल क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में बसे भूमिहीन महादलित परिवारों को खुले में शौच हेतु जाने से रोकने के लिए 64 स्थलों का चयन कर बीते वर्ष के अप्रैल माह से सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराने का निर्णय लेते हुए कार्य प्रारंभ किया गया। 2 व 3 लाख की राशि से क्रमशः 6 और 8 यूनिट के बनाए जाने वाले इन सामुदायिक शौचालयों के लिए प्रखंड कार्यालय को कार्य एजेंसी बनाया गया है। जिसमें दो लाख वाले शौचालय के 01 लाख 80 हजार तथा तीन लाख वाले शौचालय के लिए 02 लाख 10 हजार स्वच्छ भारत मिशन से तथा शेष राशि संबंधित क्षेत्र के समुदाय तथा 15वीं वित्त की राशि से खर्च किया जाना है। उक्त बाबत सोनवर्षाराज के बीडीओ कैलाशपति मिश्र ने बताया की शुरुआती दौड़ में लॉकडाउन, बाढ़ तथा चुनाव के गहमागहमी के बीच समस्या हुई थी। लेकिन अब निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही हैं।

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