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मांग:जनप्रतिनिधियों से अलाव व्यवस्था की मांग

पतरघट5 घंटे पहले
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बढ़ती ठंड को देख ब्रजेश मिश्रा के द्वारा धबौली पश्चिमी पंचायत में कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई। ब्रजेश मिश्रा ने जनप्रतिनिधियों से अलाव व्यवस्था करने का आग्रह किया। मौके पर पैक्स अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, वार्ड सदस्य मो. जाहिर, ब्रजेश कुमार, अरुण यादव, चंदशेखर आदि रहे।

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