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परेशानी:एक साल से बिजली आपूर्ति ठप डीजल पंप सेट से हो रहा पटवन

बनमा ईटहरी4 घंटे पहले
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  • महारस वार्ड 3 में ट्रांसफार्मर से बिजली बहाल नहीं

महारस गांव वार्ड नं 3 निवासी अरुण सिंह की खेत के पास ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति एक साल से नहीं हो रही है। जिससे किसानों को खेतों में पटवन नहीं हो पा रही है। खेत के निकट पंप हाऊस रहने के बावजूद सिंचाई नहीं होने से किसान आक्रोशित है। किसान अरुण कुमार, अशोक कुमार, रामजी सिंह, उपेंद्र सिंह, संजय सिंह, अमरदीप सिंह, महेंद्र सिंह, हरिलाल सिंह ने बताया कि एक साल पहले सिचाई के लिए बिजली विभाग ने खेतों तक बिजली तो पहुंचा दी गई है। किसानों ने कनेक्शन भी ले लिया है। लेकिन बिजली आपूर्ति ठप है। जिससे पटवन नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल हर महीने भेजा जाता है। लेकिन एक साल से बिजली आपूर्ति ठप रहने की शिकायत का निवारण नहीं हो रहा है। जेई अमित कुमार ने बताया कि बिजली शुरू करवाने की प्रक्रिया की जाएगी।

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