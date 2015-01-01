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कार्रवाई:नशे में हंगामा कर रहा शराबी हुआ गिरफ्तार

सहरसा4 घंटे पहले
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सदर थाना क्षेत्र के भबी साह चौक पर बुधवार की देर रात सदर थाना गश्ती पुलिस द्वारा शराब पीकर हंगामा मचा रहे सिमराहा, वार्ड नंबर 35 निवासी नंदन यादव को गिरफ्तार किया। जिनकी ब्रेथ एनालाइजर से जांच करवाने पर उनके नशे में होने की पुष्टि हुई। जिन्हें अग्रतर कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया।

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