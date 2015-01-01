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सियासत:पहले बीजेपी को महंगाई डायन लगती थी, अब भौजाई लग रही है

बैजनाथपुर /सौर बाजार2 दिन पहले
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गुरुवार को सौर बाजार हाई स्कूल में चुनावी सभा को संबोधित करते राजद नेता तेजस्वी यादव।
  • सौर बाजार के पुराने हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी सभा में तेजस्वी बोले
  • राजद प्रत्याशी लवली के पक्ष में चुनावी सभा किया संबोधित

तेजस्वी यादव गुरुवार सुबह सौर बाजार के पुराने हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी सभा में सहरसा विधानसभा से चुनाव लड़ रहीं राजद प्रत्याशी लवली आनंद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा यह चुनाव नहीं है बल्कि, बेरोजगारी दूर करने का बड़ा आंदोलन है। आपके सहयोग से हमारी सरकार बनेगी तो कमाई, दवाई, पढ़ाई एवं सिचाई के बिंदु पर ही इस बार काम होगा। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। गरीबों को मुफ्त दवा मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था सरकार करेगी। किसानों के खेतों में सिंचाई का प्रबंध किया जाएगा। प्रखंड कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। 15 वर्षों के पलटू चाचा के कार्यकाल में बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर गया है । आज भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रहा है। अभी आलू-प्याज की महंगाई चरम पर है। पहले बीजेपी वालों को यह महंगाई डायन लगती थी, प्याज का माला पहनकर विरोध-प्रदर्शन करते थे अभी मंहगाई भौजाई लगती है। अफसरशाही बढ़ी है। अफसर बेलगाम हैं। सरकार बनी तो पहले दिन 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का ऐलान किया जाएगा। वृद्धा पेंशन की राशि 4 सौ से बढ़ाकर एक हजार कर दी जाएगी। नियोजित शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा किया जाएगा। सेविका-सहायिका, जीविका से जुड़ी महिलाओं का मानदेय दोगुना होगा। साथ ही आशा, आंगनबाड़ी, टोला सेवक सहित सभी संविदा कर्मियों का स्थाई करण कर दिया जाएगा।

हमारी सरकार बनी तो सबका काम होगा
उन्होंने कहा आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है कई जगह सभा करनी है जिसके कारण अधिक समय नहीं दे सकते। आपलोग सहरसा के प्रत्याशी लवली आनंद जी को समर्थन देकर विधानसभा भेजें। हमारी सरकार बनेगी तो सबका काम होगा। सभा की अध्यक्षता राजद जिलाध्यक्ष मो. ताहिर और प्रखंड अध्यक्ष शिवजी शर्मा ने किया. तो मंच संचालन जिला राजद प्रधान महासचिव गजेन्द्र यादव ने किया। सभा को निवर्तमान विधायक अरुण यादव, जिप अध्यक्षा अरहुल देवी, उपाध्यक्ष छत्री यादव, युवा राजद के प्रदेश सचिव अजय सिंह, युवा राजद के जिलाध्यक्ष भारत यादव, आफताब आलम, धनिकलाल मुखिया विन्देश्वरी यादव, पूर्व डीएसपी गजेंद्र यादव, जिला प्रवक्ता अमरेंद्र कुमार, प्रियंका मेहता सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया।

निर्धारित समय से आधा घंटा पहले पहुंचे तेजस्वी
लोगों को तेजस्वी की सभा, सौर बाजार पुरानी हाई स्कूल मैदान में 10 बजे होने की सूचना थी लेकिन तेजस्वी यादव 9.30 बजे पहुंचे और 10 मिनट संबोधन करने के बाद 9.45 में चले गए। जिसके कारण अधिकांश लोगों को रास्ते से ही लौट जाना पड़ा। कुछ लोगों के पहुंचते ही सभा समाप्त हो गई थी।

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