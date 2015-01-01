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परेशानी:ईवीएम खराब, घंटों तक इंतजार के बाद थक कर बैठीं महिलाएं

सोनबर्षाराजएक घंटा पहले
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  • मतदान केंद्र 113 और 156-57 पर समस्या

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को क्षेत्र के 224 बूथों पर शाम 5 बजे तक 55.06 % वोटरों ने वोट किया। वोटरों में पुरुष की अपेक्षाकृत महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। शुरुआती दौर में कुछ केंद्रों पर ईवीएम व वीवीपैट में गड़बड़ी होने की सूचना पर उसे दुरुस्त कर मतदान प्रारंभ कराया गया। मध्य विद्यालय सोहा स्थित बूथ संख्या 113 एवं अतलखा पंचायत स्थित 156-57 पर ईवीएम में खराबी को लेकर मतदाताओं को घंटों कतार में इंतजार करना पड़ा। विशेषकर अतलखा के पंचायत भवन केंद्र पर कतार में खड़ी महिलाएं थक कर बैठने को मजबूर हो गई। कोरोना संक्रमण से बचाव की व्यवस्था मतदाताओं की भीड़ बढ़ने के साथ ही ध्वस्त होती नजर आई। केंद्र संख्या 156 पर अतलखा में महिलाओं की कतार में सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आई। ठेले, ऑटो एवं खाट पर मध्य विद्यालय एवं 114, 122 एवं 124 पर पहुंचे 85 वर्षीय सुदामा देवी, अमित विजयंत, मुकेश कुमार एवं बंटी कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की आत्मा मतदान में बसती है और इसके लिए प्रत्येक मत अमूल्य है।

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