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किसान चौपाल का आयोजन:पैक्सों में धान की बिक्री करे किसान : अजय कुमार

शंकरपुर2 दिन पहले
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  • तीन पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन

सोनवर्षा, जिरवा मधेली, रायभीर पंचायत के पंचायत सरकार भवन में मंगलवार को पंचायत स्तरीय किसान चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में किसानों को संबोधित करते हुए प्रखंड उद्यान पदाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि किसान खरीफ के मौसम में तैयार धान की बिक्री पैक्स में करें। 1870 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किसानों को राशि का भुगतान उनके खाते में किया जाएगा। प्रखंड कृषि समन्वयक पवन कुमार, अमित कुमार तथा चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि निबंधित किसान ही पैक्स के माध्यम से अपना धान बेच सकते हैं। पैक्स में भी निबंधन कराने की सुविधा दी जा रही है। किसानों को जैविक खेती करने को लेकर भी चौपाल में प्रेरित किया गया। किसानों से कृषक समूह का गठन करने को भी कहा गया। किसान चौपाल में कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं की जानकारी देते हुए इसका लाभ उठाने की अपील की गई। कहा कि किसी भी तरह की समस्या होने पर विभागीय अधिकारी से किसान संपर्क कर सकते हैं।

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