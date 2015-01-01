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निर्देश:वाहन जमा नहीं कराने पर होगी प्राथमिकी : बीडीओ

बनमा ईटहरी3 घंटे पहले
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चुनाव के मद्देनजर प्रखंड प्रशासन ने वाहन मालिकों को नोटिस भेज कर जल्द वाहन जमा करने का निर्देश दिया है। इसके लिए प्रखंड में वाहन कोषांग बनाया गया है। जहां लॉग बुक बनाने सहित सभी काम किए जा रहे हैं। हालांकि प्रखंड में बने वाहन कोषांग में कई वाहन मालिक पहुंचे व लॉग बुक बनवाए। लेकिन गुरुवार को प्रखंड प्रशासन का मानना है कि चुनाव में जरूरत के अनुसार वाहन मालिकों द्वारा वाहन जमा नहीं कराए जा रहे हैं। क्योंकि बाहर से अर्द्धसैनिक बलों की कई कंपनियां लगातार प्रखंड में पहुंच रही हैं। ऐसे में वाहन जमा नहीं करने पर धर-पकड़ अभियान तेज किया जा रहा है। वाहन जमा नहीं करने एवं वाहन छुपाने वाले मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी।

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