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हादसा:बिजली विभाग के खराब ट्रांसफार्मरों में लगी आग

सहरसा3 घंटे पहले
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  • कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

गुरुवार की देर शाम अचानक थाना चौक स्थित बिजली विभाग के पुराने कार्यालय परिसर में रखे खराब पड़े ट्रांसफर की ढेर में आग लग गई। धू-धू कर जलती खराब ट्रांसफार्मर की आग से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। लेकिन इसकी सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई। जिसके बाद मौके पर अग्निशमन विभाग कर्मी पहुंचे और आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बिजली विभाग के शहरी एसडीओ विपिन कुमार विजेता ने बताया कि विभाग के परिसर में खराब ट्रांसफार्मर रखे हुए थे। जिसमें अचानक आग लग गई। जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने का क्या कारण था। इसकी जांच की जाएगी। वही जिला अग्निशमन पदाधिकारी सत्येन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया है।

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