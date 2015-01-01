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साइबर क्राइम:एटीएम से 18 हजार रुपए की अवैध निकासी

सहरसा4 घंटे पहले
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जिले के नवहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत डरहार गांव निवासी मृत्युंजय कुमार के पीएनबी बैंक खाता संध्या 1104000100 22892 से कुल 18 हजार रुपए की अवैध निकासी कर ली गई है। पीड़ित के आवेदन पर सदर थाना द्वारा जांच की जा रही है।

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