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जॉब कैंप का आयोजन:परामर्श केंद्र में 24 दिसंबर को लगेगा जॉब कैंप

सहरसा2 घंटे पहले
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श्रम संसाधन विभाग द्वारा 24 दिसंबर को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जॉब कैंप का आयोजन जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक किया जाएगा। इस कैंप में नियोजक के रूप में एक निजी कंपनी वर्धमान यार्न एंड थ्रेड लि भाग ले रही है। श्रम संसाधन विभाग अंतर्गत अवर प्रादेशिक नियोजनालय द्वारा आयोजित जॉब कैंप में 200 रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती की जाएगी। 10वीं और 12 वीं पास छात्र-छात्राएं कैंप में रोजगार पा आ सकते हैं। कंपनी द्वारा मशीन ऑपरेटरों की भर्ती की जाएगी। जॉब कैंप में राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित छात्र-छात्राएं भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी को सभी कागजातों की छाया प्रति व पासपोर्ट साइज का फोटो साथ लाना होगा।

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