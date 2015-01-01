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व्रत:करवा चौथ व्रत हर्षोल्लास पूर्वक हुआ संपन्न

बनमा ईटहरी2 घंटे पहले
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प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में सुहागिनों का बुधवार को करवा चौथ व्रत हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हो गया। करवा चौथ व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। शाम को करवा चौथ की कथा सुनने महिलाएं मंदिर गई। जहां विधिपूर्वक पूजा-अर्चना की।

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