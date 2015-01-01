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तैयारी:मतदाताओं को जाकरूक करने को निकाला मार्च

पतरघट3 घंटे पहले
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तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के पूर्व शतप्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं के बीच जागरुकता को लेकर गुरुवार की देर शाम स्वीप कार्यक्रम के तहत जीविका दीदी द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। प्रखंड कार्यालय से दर्जनों जीविका दीदी नहाथ में कैंडल लिए पतरघट बाजार भ्रमण करते हुए लोगों को मतदान में शामिल होने के लिए जागरूक किया। बीपीएम सूरज कुमार के नेतृत्व में प्रखंड क्षेत्र के दीदियों ने शतप्रतिशत बढ़ाने के लिए एक से बढ़कर एक नारे लगा रहे थे। बीपीएम ने चौक-चौराहे पर लोगों को मतदान का महत्त्व बताते हुए शनिवार को मतदान केंद्रों पर पहुंच कर मतदान करने के लिए जागरूक किया।

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