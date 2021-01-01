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छापेमारी:मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार व कारतूस के साथ तीन धंधेबाज गिरफ्तार

सहरसा - सौर बाजार5 घंटे पहले
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कार्रवाई के बाद मामले की जानकारी देतीं एसपी लिपि सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी। - Dainik Bhaskar
कार्रवाई के बाद मामले की जानकारी देतीं एसपी लिपि सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी।
  • समदा बाजार स्थित वेल्डिंग मशीन दुकान में बनाए जाते थे अवैध हथियार
  • भवेश शर्मा की दुकान में अवैध हथियार के धंधे की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी

जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत समदा बाजार स्थित वेल्डिंग मशीन दुकान की आड़ में मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था। जिसका उद्भेदन सहरसा पुलिस ने किया है। भवेश शर्मा वेल्डिंग दुकान पर अवैध हथियार निर्माण व कारोबार की सूचना के बाद शनिवार को पुलिस ने छापामारी की। जिसमें 9 एमएम का एक कार्बाइन, 3 कट्टा, दो पिस्टल सहित हथियार बनाने के कई औजार बरामद किए गए। मौके से तीन अपराधी व हथियार के धंधेबाज को भी हिरासम में लिया गया। एसपी लिपि सिंह ने बताया कि शनिवार की देर शाम गुप्त सूचना मिली कि सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत समदा बाजार स्थित भवेश शर्मा के वेल्डिंग दुकान में अवैध हथियार का निर्माण हो रहा और हथियार का धंधा चलाया जा रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला सूचना इकाई शाखा में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों एवं थाना अध्यक्ष सिमरी बख्तियारपुर, सौर बाजार को छापामारी के लिए भेजा गया। छापामारी के क्रम में कई निर्मित हथियार बरामद हुए।

हथियार बनाने के औजार भी जब्त

बरामद हथियार में 9 एमएम का एक कार्बाइन, कार्बाइन का एक मैगजीन 9 एमएम 5 कारतूस 7.65 एमएम की 2 पिस्टल 3 पिस्टल मैगजीन 7.65 एमएम की 40 कारतूस 3 कट्टा, 8 एमएम का 8 कारतूस 2 मोटरसाइकिल, एक मोबाइल, अर्द्ध निर्मित 2 बैरल अर्द्ध निर्मित एक ट्रिगर, अर्द्ध निर्मित 2 रिजेक्टर 2 स्प्रिंग, रेती बड़ा एवं छोटा 8, लोहा नुकीला एक पिलास 1 एवं 1 गरेन्डेर बरामद हुआ।

पदाधिकारी पुरस्कृत किए जाएंगे
उन्होंने बताया कि तीन अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। जिनमें सौर बाजार थाना क्षेत्र के मथुरा गांव निवासी राज किशोर शर्मा का पुत्र भवेश कुमार शर्मा, सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत भादा गांव निवासी स्व. अली हुसैन का पुत्र मो. मिराज हुसैन एवं सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र अंतर्गत परवाहा गांव निवासी मो. अलाउद्दीन का पुत्र मो. महबूब की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार तीनों अपराधियों का पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है। छापामारी में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

पहले भी दो गन फैक्ट्री का हुआ था खुलासा
29 मई 2019 को बनमा इटहरी ओपी क्षेत्र के जमालनगर गांव में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। उस समय 24 पीस 7. 65 एमएम के बैरल, दो देसी कट्टा, एक पिस्टल और दो राइफल बरामद किया गया था। 7 अगस्त 2020 को सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत पतरघट ओपी क्षेत्र के पहाड़पुर गांव, वार्ड नंबर 16 निवासी स्व तिरु मंडल के पुत्र देवकी मंडल के घर की गई छापामारी में जहां हथियार तस्कर देवकी मंडल और उनके पुत्र पिंटू मंडल की गिरफ्तारी हुई थी। देवकी मंडल वर्ष 2019 के अलावे वर्ष 1993 , 1995 और 2009 में हथियार तस्करी एवं हथियार निर्माण को लेकर जेल जा चुका था।

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