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उपलब्धि:मोहीउद्दीन राइन बने सुपौल लोकसभा प्रभारी

सहरसा5 घंटे पहले
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जिला युवा जदयू अध्यक्ष मोहीउद्दीन राइन को सुपौल लोक सभा का प्रभारी तथा सोहन झा को जिला का मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है। उक्त जानकारी देते हुए जिला जदयू अध्यक्ष चन्द्रदेव मुखिया ने बताया कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में पार्टी ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। इन दोनों नेताओं के मनोनयन पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, स्थानीय सांसद दिनेश चन्द्र यादव तथा मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव के प्रति आभार जताते हुए दोनों मनोनीत नेता को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। बधाई देने वालों में विधायक गुंजेश्वर साह, विधायक रत्नेश सादा, पूर्व विधायक अरुण यादव आदि शामिल हैं।

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