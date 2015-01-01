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महाजाम:डीबी रोड सहित भीड़भाड़ वाली सड़कों पर नो-इंट्री रहा बेअसर, रेंगते रहे वाहन

सहरसा4 घंटे पहले
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शंकर चौक पर भीड़ से साइकिल को हाथ में उठाकर निकलने की कोशिश।
  • धनतेरस की खरीदारी को लेकर शहर में फिर लगा जाम का झाम

चुनाव और काउंटिंग का दिन छोड़कर बीते एक सप्ताह से शहरवासी जाम की समस्या से हलकान है। लेकिन इस समस्या का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। जाम की स्थिति से बचने के लिए जिला प्रशासन ने डीबी रोड सहित भीड़भाड़ वाली सड़कों पर नो-इंट्री लगाया था। लेकिन उस पाबंदी का भी कोई असर नहीं दिखा। धनतेरस और दीपावली की खरीदारी को लेकर गुरुवार को शहर के प्रमुख चौराहा शंकर चौक, दहलान चौक से धर्मशाला रोड, गांधी पथ रोड और डीबी रोड में शाम के समय भयानक जाम लगा। स्थिति ऐसी थी पैदल भी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ऐसे में साइकिल सवाल साइकिल उठाकर जाम से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे। धनतेरस को लेकर अधिकांश दुकानें सड़क तक आकर लग गई। इस कारण पैदल चलने वाला फुटपाथ भी धनतेरस के समानों से भर गया। महाजाम के कारण ट्रैफिक दारोगा सहित जवानों को एकबार भी सांस लेने का समय नहीं मिला होगा। लेकिन उनकी मेहनत सफल होती नजर नहीं आई। महाजाम का एक बड़ा कारण शहर में बन रही कई मुख्य सड़कों का निर्माण कार्य आधा-अधूरा छोड़ देना माना जा रहा है। इस कारण डीबी रोड, बंगाली बाजार, धर्मशाला रोड, सब्जी बाजार में अधिक भीड़ देखी गई। जाम की स्थिति चुनाव खत्म होने के बाद से ही गंभीर होती जा रही है।

सड़क पर बाइक खड़ी करना भी कारण | शहर के धर्मशाला रोड-दहलान चौक के बीच मॉल सहित सड़क के दोनों किनारे जड़ी-बूटी की दुकानों की वजह से जाम की समस्या अधिक पैदा हो रही है। शंकर चौक पर भी सीटी सेंटर सहित कई दुकानों का समान उनके दुकान से बाहर सीढ़ी के आगे सड़क तक आ गया है। इस कारण लोग सड़क पर ही अपनी बाइक खड़ा कर खरीददारी करते हैं इस कारण हर 15 मिनट पर यहां जाम लगता है।

शंकर चौक पर सड़क पर सजती हैं दुकानें
शंकर चौक पर सभी फल दुकानदार सड़क पर ही दुकान लगाते हैं। एक तो पहले से सड़क कम चौड़ी है, ऊपर से इसपर भी अतिक्रमण होने
से वाहन चालकों के लिए भारी परेशानी बनी है। जबकि इसी रोड से सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न पीएचसी सहित अनुमंडलीय अस्पताल से रेफर मरीज इलाज कराने एंबुलेंस से सदर अस्पताल पहुंचते हैं। कभी-कभी भीड़ व जाम में फंसे एंबुलेंस के अंदर गंभीर हालत के मरीज व गर्भवती महिलाएं तड़पकर रह जाती है।

जिला परिषद मार्केट का कंप्लैक्स किया जाए चालू
डीबी रोड में जिला परिषद का मार्केट कंप्लैक्स दो साल से बन कर तैयार है। आवंटित दुकानदारों से करीब 5 करोड़ राशि लेकर बनाए गए मार्केट का काम आधा-अधूरा छोड़ दिया गया है। एक मुख्य द्वार नहीं बनाने के कारण मार्केट चालू नहीं हो रहा है। इस कारण व्यापारी भी असंतुष्ट हैं। इस मार्केट काम्पलेक्स में वाहन पार्किंग की पर्याप्त जगह है। इससे डीबी रोड आने वाले लोगों को जाम से परेशान नहीं होना पड़ेगा।

आरओबी बन जाए तो जाम की समस्या से मिलेगी राहत
दूसरी ओर दिन के समय शहर में लगने वाली जाम की समस्या बंगाली ढाला पर आरओबी बनते ही बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी। लेकिन कोरोना फिर चुनाव के कारण अब तक आरओबी का फाइल टेबलों पर घूम रहा है। ऐसे में शहरवासियों की मांग है कि नए जनप्रतिनिधि जाम की समस्या के समाधान को लेकर कोई सार्थक पहल करें।

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