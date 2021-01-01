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विवाद:मारपीट में एक घायल, थाने में दिया आवेदन

बनमा ईटहरी5 घंटे पहले
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सरबेला पंचायत के कुसमी गांव निवासी अली असगर ने ओपी में आवेदन देकर बताया कि शनिवार की सुबह करीब 9 बजे कुसमी चौक के चाय दुकान पर में बैठा था। मो. राशिद अनवर उर्फ छोटू और उसके साथ एक अंजान व्यक्ति जो मुंह पर पट्टी बांधे आया और मेरे बहनोई जो कि राशिद का चचेरा भाई है उसकी लड़की को गाली देने लगा। विरोध किया तो मारपीट करने लगे। मैंने हल्ला किया हल्ला सुनकर काफी लोग जमा हो गए लोगों को आते देख जब तक लोग कुछ समझ पातें तब तक वह दोनों भागने मे सफल रहा। ओपी अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह ने कहा छानबीन की जा रही है।

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