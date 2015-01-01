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कोरोना का दिखा असर:धनतेरस पर करीब 85 करोड़ का कारोबार तीन हजार से अधिक बाइक की हुई ब्रिकी

सहरसा3 घंटे पहले
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धनतेरस पर घर के लिए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, गुरुवार शाम खरीदारी करती महिला ग्राहक।
  • पिछले वर्ष की तुलना में इस बार करीब 35 फीसदी कम का कारोबार
  • बाजार में भीड़ तो जुटी लेकिन खरीदारों ने कम बजट से चलाया काम, ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल कल्चर से खरीदारी का चलन भी कम कारोबार के कारक

गुरुवार को धनतेरस के मौके पर सहरसा शहर में करीब 85 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। इस दौरान पूरे शहर में करीब तीन हजार बाइक की ब्रिकी हुई। हालांकि इसके बाद भी व्यापारियों के लिए इस बार का धनतेरस खास नहीं रहा। कोरोना के कारण पिछले साल की तुलना में 35-40 करोड़ रुपए कम के कारोबार अनुमान है। बाजार में खरीदारों की भीड़ तो दिखी लेकिन महंगाई और आर्थिक संकट के कारण लोगों का बजट कम रहा। सोना का सिक्का खरीदने वालों ने इस बार चांदी के सिक्के से काम चलाया। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कम आया। बिजली की सजावट के समानों की जगह मिट्टी के दीये से काम चलाया। बाजार में 650 की दर से 10 ग्राम के हजारों सिक्के बिके। वहीं चांदी के 10 ग्राम के बिस्किट की कीमत 700-800 के बीच रही। सहरसा शहर में पिछले साल की तुलना में धनतेरस का कारोबार लगभग 35 फीसदी कम हुआ। हालांकि इस साल बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी । स्थानीय बाजार में पहले के मुकाबले अधिक भीड़ बढ़ी है। पिछले साल लगभग 125 करोड़ तक कारोबार हुआ था। जबकि बाजार विशेषज्ञों ने इस बार 85 करोड़ की बिक्री का अनुमान जताया। ऑटोमोबाइल सेक्टर, बाइक, ज्वेलरी, मोबाइल, होम एप्लायंस, बर्तन, कपड़ा, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, बिजली सजावट के सामानों के अलावा दीपावली में इस बार अन्य घरेलू उपयोगी सामानों का कारोबार हुआ। कोविड के कारण आय घटने से कारोबार अपेक्षा से कम रहा।

शहर के विभिन्न बैंकों में हुआ 8 करोड़ से अधिक का कारोबार
इस साल बैंकों में सोना नहीं बेचा गया। लेकिन वाहन लोन के जरिए विभिन्न राष्ट्रीय कृत बैंकों में 8 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ। जबकि पिछले साल 10 करोड़ से अधिक का यह आंकड़ा था। इसमें भी 25% की कमी दर्ज की गई।

मोबाइल कारोबार भी 10 करोड़ के पार गया
जिले में मुख्यालय सहित प्रखंड और ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार में मोबाइल का कारोबार सालाना 60 करोड़ से अधिक हो गया है। अकेले एक दिन धनतेरस में मोबाइल के कारोबार की अगर बात करें तो यह कारोबार भी लगभग 10 करोड़ के आसपास ही रहा था। मोबाइल कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि सहरसा में सालाना मोबाइल का बाजार 60 करोड़ से अधिक का है। जिसमें सालाना औसतन 33 से 40% की बढ़ोतरी होती रही है।

एलईडी के बाद अब स्मार्ट टीवी की बिक्री भी बढ़ी
धनतेरस में इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादकों में एलईडी और स्मार्ट टीवी के साथ-साथ फ्रीज, वाशिंग मशीन, ओवन, मिक्सर ग्राइंडर सिस्टम की बिक्री खूब हुई। विभिन्न कंपनियों के एलईडी एवं स्मार्ट टीवी की कीमत में कमी और हर उत्पादन की खरीद पर उपहार से ग्राहकों का आकर्षण बना रहा। हालांकि पिछले साल की तुलना की बात करें तो इसके कारोबार में भी 35% की कमी दर्ज हुई है।

बर्तन और आभूषणों की दुकानों में भीड़ दिखी
सहरसा में इस बार बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, होम एप्लायंस, मोबाइल, फर्नीचर और ज्वेलरी की दुकान में भीड़ दिखी। जिले में संचालित विभिन्न कंपनियों के 11 शोरूम में धनतेरस में तीन हजार से अधिक बाइक के बिकने की सूचना मिल रही है। जिससे 20 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ।

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