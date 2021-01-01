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कन्या म.वि. खम्होती में स्कूल का मामला:बच्चों के बीच विद्यालय में मिड-डे-मील का चावल वितरण न होने पर अभिभावकों ने किया हंगामा

सिमरीबख्तियारपुरएक घंटा पहले
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कन्या मध्य विद्यालय खम्होती में स्कूल में कई छात्रों को मिड-डे-मील का चावल नहीं मिलने पर बुधवार को विद्यालय में हंगामा हुआ। अभिभावकों का कहना था कि कई बच्चों को एक बार तो कई को दो बार एवं कई ऐसे बच्चे है जिन्हें एक बार भी चावल नहीं मिला है। रमिया देवी, गोपाल कुमार ने बताया कि उनके बच्चे को दो बार मिला है, जबकि एक बच्चे को तो एक बार भी नहीं मिला है। करण कुमार 8 में पढ़ता है।

उनको एक बार भी राशन नहीं दिया है। मो. अंसार वर्ग चार में पढ़ता है। एक बार भी चावल नहीं दिया है। पार्वती कुमारी वर्ग पहला में पढ़ती है। एक बार भी राशन नहीं दिया है। कितना राशन दिया जाएगा, इनलोगों को भी पता नहीं है। अभिभावकों का कहना था कि जब भी चावल का वितरण होता है तो एचएम इसी तरह मनमानी करता है।

किसी छात्र को कई बार तो किसी को एक बार भी चावल नहीं दिया गया है। इस समय विद्यालय में अक्टूबर एवं नवंबर माह का चावल दिया जा रहा है। विद्यालय के एचएम अशोक कुमार का कहना है कि 658 बच्चे नामांकित है। इस हिसाब से विद्यालय को 35 क्विंटल चावल की आवश्यकता है। लेकिन विद्यालय को मात्र 17 क्विंटल ही चावल दिया गया।

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