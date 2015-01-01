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होगी विकसित:छोटे स्टेशनों पर माल गोदाम विकसित करेगी निजी पार्टी

सहरसा3 घंटे पहले
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  • समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक की वेब मीटिंग

समस्तीपुर रेल मंडल के छोटे स्टेशनों पर प्राइवेट पार्टी माल गोदाम को विकसित कर सकेंगी। इससे व्यापारियों को मिलने वाली सुविधाएं और भी बेहतर हो जाएगी। उक्त बातें समस्तीपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने वेव मीटिंग को संबोधित करते हुए कही। मीटिंग में वाणिज्य अधिकारियों एवं समस्तीपुर मंडल के विभिन्न माल गोदामों के व्यापारी शामिल हुए थे। मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रेल ने माल ढुलाई व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य है इसलिए छोटे स्टेशनों जहां माल ढुलाई की संभावना हो वहां प्राइवेट पार्टिंयों के निवेश से माल गोदाम विकसित की जाएगी। वेब माध्यम से व्यापारियों को रेलवे बोर्ड के नीतियों से अवगत करवाया गया। मंडल प्रशासन व्यापारियों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने के लिए कटिबद्ध है। रेलवे माल ढुलाई हेतु सस्ता एवं सुरक्षित साधन है। वेब मीटिंग के दौरान व्यापारियों को माल ढुलाई से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही व्यापारियों को होने वाली परेशानियों को भी सुना गया। मंडल रेल प्रबंधक ने व्यापारियों को भरोसा दिया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर समुचित कार्रवाई की जाएगी तथा आगामी समय में व्यापारियों को और भी सुविधाएं प्राप्त कराई जाएगी। मौके पर एडीआरएम जफर आजम, डीसीएम प्रसन्न कुमार, सीनियर डीओएम रुपेश कुमार के साथ ही सभी माल पर्यवेक्षक व रेल मंडल से जुडे व्यापारीगण शामिल थे।

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